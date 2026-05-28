Salute e Sanità - L'oral cancer day 2026 di ANDI: visite di controllo gratuite
di Redazione
Nella nuova puntata di Salute e Sanità spazio alla prevenzione del tumore del cavo orale con l’Oral Cancer Day 2026 promosso da ANDI Genova. Uberto Poggio e Fabio Currarino spiegheranno l’importanza delle visite di controllo gratuite, dei corretti stili di vita e della diagnosi precoce per individuare eventuali lesioni sospette. Un focus dedicato ai campanelli d’allarme da non sottovalutare e al ruolo fondamentale dei dentisti nella prevenzione.
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