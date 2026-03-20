21-22 marzo open weekend prevenzione al Villa Scassi

Genova si conferma in prima linea nella tutela della salute delle donne con un appuntamento di alto profilo clinico e umano. Sabato 21 e domenica 22 marzo, l'Ospedale Villa Scassi apre le porte del Padiglione 5 per il secondo round di una campagna di prevenzione che mira a offrire risposte concrete, accoglienza e percorsi di cura d'eccellenza. Presso il piano terra della piastra ambulatoriale, dalle ore 10 alle 16, le cittadine potranno accedere a un pacchetto completo di prestazioni che spaziano dalla diagnosi precoce al supporto psicologico.

L'iniziativa vede il coinvolgimento diretto dei principali professionisti della struttura, a partire dalla Dott.ssa Stefania Mammoliti, Direttore di Oncologia del Villa Scassi, che coordinerà le visite oncologiche femminili. Un tassello fondamentale del percorso è rappresentato dalla prevenzione dei tumori al seno, affidata all'esperienza del Dott. Stefano Spinaci, Responsabile della Senologia Territoriale del Villa Scassi, la cui presenza garantisce un filo diretto tra la diagnosi clinica e il monitoraggio sul territorio.

Oltre alle visite ginecologiche complete di pap test ed ecografie transvaginali, il weekend offrirà uno spazio cruciale alla chirurgia plastica e ricostruttiva in ambito oncologico. Questo settore, fondamentale per il recupero funzionale ed estetico dopo i percorsi di cura, sarà presidiato dal Dott. Giuseppe Perniciaro, Direttore dell'U.O. Grandi Ustionati e Chirurgia Plastica del Villa Scassi. La sua partecipazione sottolinea l'approccio multidisciplinare dell'ospedale genovese, dove la cura del corpo si intreccia con l'attenzione psicologica grazie alle consulenze di psico-oncologia previste nel programma.

Questo fine settimana di "porte aperte" non è solo un’occasione per effettuare controlli gratuiti, ma rappresenta un momento di incontro tra i cittadini e i volti della sanità ligure che operano quotidianamente in prima linea. La scelta di dedicare un intero weekend a visite e consulenze specialistiche risponde alla necessità di abbattere le barriere d’accesso alla prevenzione, offrendo alle donne un percorso protetto, rapido e di altissima qualità professionale proprio nel cuore di Sampierdarena.

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