Salone Nautico, Salvini: "Più giusto tassare le banche che le barche"

Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e vicepresidente del Consiglio, all'inaugurazione del Salone Nautico sostiene: "Questo è un settore che più di altri si occupa di innovazione, di nuove tecnologie e di riduzione delle emissioni, ma non per vincoli europei, bensì perché l'imprenditopre italiano è vocato a una sostenibilità ambientale che deve andare di pari passo con una sostenibilità economica e sociale. Prendiamo esempio dalla nautica per capire che non è giusta la politica di imporre vincoli a settori italiani ed europei che rischiano di tornare indietro".

"Non bisogna mai dare nulla per scontato, noi abbiamo lavorato - ironizza - su una consonante: dieci anni fa, quando eravamo dall'altra parte della barricata ovvero all'opposizione, qualcuno pensava di salvare le casse dello Stato tassando le barche. Noi abbiamo sostuito la "r" con la "n" e il sacrificio lo chiediamo alle banche, che hanno fatto extraprofitti enormi legati alla situazione generale. La scelta di tassare successo, bellezza e innovazione è stata una delle scelte più controproducenti della storia italiana degli ultimi anni".

"La gronda, terzo valico, ferrovia, lavori ingegneristicamente unici come la diga di Genova che si gemellano con quelli del Ponte sullo Stretto, ci danno l'immagine di chi non si accontenta e sogna il grande e ama il bello. Dobbiamo aiutare chi produce bellezza e ricchezza. Se qualcuno pensa che tassando la ricchezza si aiuta chi ricco non è, sbaglia. Perché la storia insegna. Chi può delocalizza e se rimane sempre meno gente a pagare le tasse è un problema". Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini inaugurando il Salone Nautico di Genova. "E' bello inaugurare il Salone in mezzo ai cantieri - ha detto Salvini -. È segno di una città che cresce e che da un enorme disastro, da una tragedia che dovrà avere nomi e cognomi di responsabili, ha saputo costruire nel nome del ricordo della preghiera e del sacrifici un futuro incredibile. Siete un modello di come quando si cade ci si rialza". "I cantieri - ha aggiunto Salvini commentando i cantieri del waterfront nei pressi del Salone - sono segno di una città che cresce e che da un enorme disastro, che dovrà avere nomi e cognomi di responsabili, ha saputo costruire un futuro incredibile. A tutta la comunità genovese, grazie, siete modello di come quando si cade ci si rialza".