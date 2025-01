Genova: sirene e blindati, via XX bloccata per trasporto banconote da sede Bankitalia con scorta dei carabinieri (VIDEO)

Come nella serata di mercoledì, attorno alle 10 odierne via XX Settembre si è fermata per permettere il passaggio di un corteo insuscettibile di passare inosservato. Il nucleo speciale Bankitalia dell'Arma dei carabinieri scortava due camion corazzati, interamente verniciati di arancione e con la cabina di guida blindata e con vetri antiproiettile, adibiti al trasporto banconote.

A protezione del carico filigranato, il corteo era aperto da tre Jeep dei carabinieri e una camionetta blindata, quindi i due camion Iveco, a seguire un'altra camionetta e altre tre Jeep. Tutti i mezzi avevano i lampeggianti in funzione e le sirene accese. Il corteo ha dovuto osservare una breve sosta all'altezza dell'incrocio con via della Consolazione, dove si era verificato un lieve ingorgo con due autobus fermi al "rosso" e alcune vetture in arrivo dalla traversa dove ha sede il cineclub Nickelodeon. Dalla prima Jeep dei carabinieri si è chiesto e ottenuto lo spazio necessario per lasciar passare il corteo di sicurezza, quindi il traffico in via XX Settembre è tornato rapidamente alla normalità.

