Salernitana - Sampdoria 1-0, Gol di Dia

La Sampdoria tra poco in campo contro la Salerniatana allo stadio Arechi. I blucerchiati reduci dallo 0 a 0 in casa contro la Juventus sono chiamata ad affrontare la squadra campana che nell'ultima partita ha pareggiato ad Udine. Dopo due partite consecutive in casa questa sarà la prima in trasferta per gli uomini di Marco Giampaolo.

Ecco le formazioni ufficiali:

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Bronn, Gyomber, Fazio; Candreva, Coulibaly, Maggiore, Vilhena, Mazzocchi; Bonazzoli, Dia. All. Nicola.

SAMPDORIA (4-1-4-1): Audero; De Paoli, Ferrari, Colley, Augello;Villar; Leris, Rincon, Sabiri, Djuricic; Caputo. All. Giampaolo.

1' Fischio d'inizio

8' Gol Salernitana: errore di disimpegno della Sampdoria ne approfitta Bonazzoli che mette in mezzo per Dia che deve solo appoggiare in rete. Gol concesso col Var

10' Ammonito De Paoli

15' Raddoppio Salernitana: Bonazzoli segna il gol del 2 a 0 calciando di potenza, Audero è battuto