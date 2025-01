Saldi invernali al via domani, parcheggi gratuiti a Genova per i primi due weekend

I saldi invernali 2025 iniziano domani, sabato 4 gennaio, e termineranno lunedì 17 febbraio in tutta la Liguria. Un periodo cruciale per il commercio, con promozioni attese da consumatori e negozianti. A Genova, per i primi due weekend, i parcheggi saranno gratuiti, offrendo un incentivo per lo shopping in città.

Iniziative regionali – La Regione Liguria ha confermato le disposizioni previste dalla legge regionale n. 1/2007. Secondo quanto stabilito, i saldi dureranno 45 giorni e i negozianti devono avere esposto almeno tre giorni prima (quindi oggi ricordatevi di dare un'occhiata) un cartello ben visibile per annunciare l’inizio delle vendite promozionali. Il cartello deve riportare i prezzi originali, quelli scontati e la percentuale di ribasso applicata.

Parcheggi gratuiti – A Genova, i primi due weekend di saldi vedranno parcheggi gratuiti in alcune aree cittadine, una misura adottata per facilitare l’afflusso ai negozi e contrastare la concorrenza dello shopping online.

Dati nazionali – Secondo un sondaggio di Confesercenti, quasi un italiano su due (46%) ha già deciso di acquistare almeno un prodotto durante i saldi, mentre il 50% valuterà le offerte prima di fare acquisti. Il budget medio previsto è di circa 218 euro, con variazioni significative tra le diverse aree del Paese: nel Nord Italia è stimato a 198 euro, mentre al Centro raggiunge quasi i 263 euro.

Regole sui prezzi – La normativa regionale stabilisce che tutti i prodotti esposti devono indicare chiaramente il prezzo originale e quello scontato. I commercianti sono obbligati a separare le merci in saldo da quelle vendute a prezzo pieno. Inoltre, l’esposizione dei prezzi deve essere garantita anche nei reparti a libero servizio.

Controlli e trasparenza – Per evitare pratiche scorrette, la Regione ha previsto sanzioni per chi non rispetta le norme, come l’omessa indicazione dei prezzi o ribassi non conformi. I consumatori sono invitati a verificare con attenzione le offerte.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.