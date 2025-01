Saldi a Genova tra sconti fedeltà e caccia agli affari

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

I saldi a Genova partono ufficialmente domani ma già oggi in molti negozi si fanno vendite private e si applicano sconti fedeltà ai clienti. Queste iniziative hanno già avuto il loro effetto. Da domani caccia agli affari e alle occasioni a prezzi superscontati! Per le vie dello shopping si incontrano molti turisti che hanno trascorso qui i giorni di festa e si spingono fino all'Epifania. Anche per loro uno sguardo alle vetrine che si preparano ad esporre la merce in saldo. Poi c'è chi va in ricognizione per verificare disponibilità taglie e prezzi per acquistare nel giorno dei saldi. "Il giorno prima dei saldi" è un giorno impegnativo sia per chi vende che per chi compra e per molti l'orientamento sembra essere su capi e cose necessarie: pochi acquisti superflui. Ma poi quando si incontra l'occasione e il prezzo è allettante sarà possibile trattenersi?

