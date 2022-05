Rubata identità al professor Bassetti per vendere creme contro i parassiti intestinali

di Tiziana Cairati

Foto e nome dell'infettivologo vengono utilizzati per reclamizzare anche prodotti contro l'artrosi. Il professore attraverso Facebook avvisa della truffa gli utenti

Furto d'identità per il professor Matteo Bassetti, il noto infettivologo genovese direttore della clinica di malattie infettive e tropicali del Policlinico San Martino. Su alcuni siti stranieri infatti la sua foto e il suo nome vengono utilizzati per reclamizzare creme contro l'artrosi e contro i parassiti intestinali, integratori contro i papillomi e farmaci per il cuore.

Alle domande degli utenti che, vengono indotti a acquistare prodotti di dubbia provenienza e di efficacia nulla, sostanzialmente vere e proprie truffe, c'è anche chi risponde usando proprio il nome dell'infettivologo.

Saputo dell'accaduto, il professor Bassetti ha utilizzato il proprio profilo Facebook per avvisare gli utenti del fatto e per chiedre di dare la massima diffusione dell'avvenimento.