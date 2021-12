Rossiglione, il sindaco Piccardo: "Da giugno non troviamo un autista per lo scuolabus"

di Matteo Angeli

L'appello durante la trasmissione di Telenord "Fuori Rotta": "Da tempo stiamo cercando una figura in possesso di patente di pubblica con abilitazione Cqc"

"Facciamo fatica a trovare un autista per il nostro scuolabus". Il sindaco di Rossiglione Katia Piccardo, intervenendo alla trasmissione di Telenord "Fuori Rotta" ha messo in risalto la difficoltà di reperire una figura con certe caratteristiche.

"Da giugno stiamo cercando una figura in possesso di patente di pubblica con abilitazione Cqc - ha detto il primo cittadino. Indubbiamente c'è in generale una crisi di certi lavori, questo ormai è un dato di fatto".

Piccardo, pratecipando al dibattito in studio sul Reddito di Cittadinana, ha poi spiegato il suo punto di vista. "Sono favorevole a questa misura cheha aiutato tante persone in difficoltà che altrimenti sprofonderebbero nel baratro. Certo va migliorato ancora qualcosina soprattutto nel sistema dei controlli e l'interfaccia con la piattaforma Gepi he deve iniziare a parlare con i raccolti dei dati dei comuni. Lo ripeto il Reddito è una cosa positiva e va difeso".