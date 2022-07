Ronco Scrivia, il 25 luglio riapre a doppio senso la Statale dei Giovi

di Redazione

I lavori prevedono la realizzazione di una struttura metallica a garanzia di sicurezza, il consolidamento strutturale e il ripristino del muro di contenimento

Proseguono nei tempi previsti i lavori per la riapertura a doppio senso della strada statale 35 dei Giovi nel comune di Ronco Scrivia, prevista per il 25 luglio prossimo.

L'assessore alle Infrastrutture della Regione Liguria Giacomo Giampedrone, insieme alla responsabile Anas della Liguria Barbara Di Franco, ha effettuato oggi un sopralluogo sul cantiere gestito da Anas, che prevede la realizzazione di una struttura metallica a garanzia delle condizioni di sicurezza, il consolidamento strutturale e il ripristino del muro di contenimento lato monte.

Le lavorazioni in corso, per un investimento complessivo di circa 5 milioni e 250 mila euro, sono funzionali alla realizzazione di una galleria paramassi, attualmente in fase di progettazione, che prevede un investimento di circa 15 milioni di euro. Una volta riaperta al traffico la statale, i lavori proseguiranno sul versante, con possibili limitazioni temporanee della viabilità sulla base dell'avanzamento delle attività in programma.

La strada era stata chiusa in via preventiva il 15 gennaio scorso, a causa di condizioni meteorologiche avverse. Gli interventi sono stati avviati l'8 febbraio 2022. Durante il tavolo di aggiornamento che si è svolto il 25 maggio scorso si era preso atto della relazione tecnica che ha evidenziato criticità che non hanno consentito di raggiungere l'obiettivo intermedio della riapertura a senso unico alternato, sotto sorveglianza come era stato inizialmente ipotizzato