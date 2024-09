Rixi: "Cantieri Terzo Valico non si sono mai fermati"

"I cantieri del Terzo Valico dei Giovi non si sono mai fermati. Chi dice che l'opera è bloccata, mente sapendo di mentire per sostenere il cosiddetto 'partito del NO' in capo a certa sinistra legata a Orlando che punta a fermare le infrastrutture in costruzione in Liguria". Lo scrive in una nota Edoardo Rixi, viceministro Mit.

"Come confermato dal ministro Salvini al question time alla Camera, su 13 fronti di scavo lungo la linea si lavora regolarmente su nove: sulla quasi totalità dei cantieri l'attività prosegue a pieno regime. Venerdì prossimo, tra le altre cose, assisteremo all'abbattimento dell'ultimo diaframma del cunicolo di ventilazione dell'interconnessione di Genova Voltri - prosegue -. In località Radimero si trovano due fronti in cui proseguono le attività di allargamento dello scavo per estrarre le teste delle frese bloccate: il riavvio degli scavi è previsto rispettivamente a dicembre 2024 e marzo 2025 portando così a 11 i fronti attivi. Negli altri due fronti di scavo, in località Val Lemme, i lavori sono stati interrotti per ragioni di sicurezza per le fuoruscite di gas che inizialmente avevano fermato gli scavi su cinque fronti Con le attività attuate dal general contractor è stato possibile riprendere gli scavi in sicurezza su 3 dei 5 fronti interessati" sostiene Rixi.

"Il piano di indagine è condotto dall'Università Sapienza di Roma con esperti e professionisti specializzati ed entro la fine del mese avremo i risultati per valutare le iniziative da adottare. Si tratta di un'opera strategica per un territorio ad altissima densità produttiva. Il Mit - conclude - ha lavorato al massimo e su più fronti per garantire l'impegno a completare l'intervento, in un territorio con molti fattori di complessità geologici e imprevisti emersi in fase di esecuzione per cui sono state adottate tutte le misure correttive disponibili dal punto di vista tecnico".

Commenta l’assessore comunale a Genova della Lega Marta Brusoni, candidata alle Regionali: “Il ministro Salvini, oggi alla Camera è stato chiaro: i lavori per la realizzazione del Terzo Valico non si sono mai fermati. Un’ottima notizia che conferma quanto già detto a più riprese anche dal viceministro Rixi su un'opera infrastrutturale fondamentale e attesa dalla Liguria e da Genova per essere sempre più competitiva con il proprio porto e attrattiva per imprese e turismo, risolvendo una cronica carenza infrastrutturale dopo decenni di immobilismo che ha penalizzato genovesi e liguri. Probabilmente resteranno delusi i 'signori del NO' del PD e dei Cinque stelle che facendo terrorismo psicologico e inventando fake news dimostrano di fare il tifo contro lo sviluppo della nostra regione. Dispiace per loro, ma il campo largo della decrescita felice è ancora una volta smentito dai fatti di chi lavora ogni giorno per il futuro dei liguri”.