Riva Trigoso, malore fatale. Muore un cicloamatore

di Redazione

Gli amici che erano con lui hanno chiamato i soccorsi. I militi dell'automedica hanno tentato in tutti i modi di rianimarlo ma l'uomo è morto sul posto

Malore fatale per un ciclista questa mattina lungo la strada del Bracco.

L'uomo stava pedalando con amici nel territorio di Riva Trigoso, più precisamente in località Boschi, nel comune di Sestri Levante, quando si è sentito male.

Gli amici che erano con lui hanno subito avvertito i soccorsi. I militi dell'automedica intervenuta immediatamente hanno provato in tutti i modi di rianimare l'uomo con il massaggio cardiaco, con il defribillatore, hanno provato anche a intubarlo. Minuti interminabili, nel tentativo di salvare il sessantottenne. Secondo gli amici, era una persona in perfetta salute, e forse contando sulla sua forte fibra i sanitari hanno veramente fatto ogni sforzo per strapparlo alla morte. Ma non c'è stato nulla da fare.

L'uomo è morto prima che i soccorritori riuscissero a trasportarlo all'ospedale.

Sulla morte dell'uomo è stata aperta una indagine.