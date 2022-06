Riva Trigoso, cameriera chiede aumento ma viene picchiata. Il titolare: "Mi ha aggredito"

di Redazione

Una donna di 40 anni, cameriera in un ristorante di Riva Trigoso (Genova), è stata picchiata a sangue per aver chiesto il pagamento delle sue spettanze.

La donna, dimessa dall'ospedale di Lavagna con una prognosi di 15 giorni per alcune lesioni alla testa e al volto, ha detto ai carabinieri di esser andata nel locale dove svolgeva la mansione di cuoca e di cameriera per chiedere la paga degli ultimi 10 giorni. A quel punto, secondo la sua testimonianza, il proprietario del ristorante, un cittadino maghrebino di 42 anni e la sua fidanzata, una donna di 41 anni, l'avrebbero aggredita con schiaffi e pugni facendola cadere.

All'aggressione sarebbe stata presente anche una terza persona, dipendente del ristorante.

Diversa la testimonianza del cittadino maghrebino che ha detto ai carabinieri di esser stato a sua volta aggredito da Licia S. e di aver per questo reagito. I carabinieri stanno tentando, anche attraverso altre testimonianze, di ricostruire quanto successo all'interno del ristorante.

Sul posto, chiamati da alcuni passanti, i carabinieri di Sestri Levante e il 118 con personale e ambulanza della Croce Rossa.

La donna è stata portata al pronto soccorso di Lavagna con contusioni e una ferita alla testa. I carabinieri hanno sentito i tre uomini presenti nel ristorante.

