Riomaggiore, la via dell'Amore verso riapertura parziale. Il presidente Toti: "Un gioiello che dovrà essere gestito con flussi controllati"

“La via dell’Amore è uno dei gioielli della nostra regione, non soltanto di chi la visita. Abbiamo investito oltre 20 milioni di euro per riaprirla, soprattutto attraverso fondi regionali. Un cantiere molto complesso che arriverà al suo primo stato di avanzamento questa primavera con una riapertura parziale e poi l’anno prossimo con una riapertura totale di quel percorso che va gestito con l’attenzione che merita, con flussi controllati come fosse un museo della natura. Su questo stiamo lavorando con il sindaco di Riomaggiore Fabrizia Pecunia e con il Parco Nazionale delle Cinque Terre per mettere in campo tutti gli strumenti”.

Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti a margine del Convegno “Ripensare il turismo per costruire il futuro di domani”, a cui ha partecipato anche il Ministro del Turismo Daniela Santanche’, promosso dall’Assessorato al Turismo del Comune della Spezia.

“Il turismo - ha aggiunto il presidente Toti - è una vera e propria industria del Paese che integra cultura e agroalimentare,

oltre a tutti quei rami di impresa che fanno parte dell’offerta turistica del territorio. la Liguria cresce tutta, da Ventimiglia a Sarzana, sa utilizzare al meglio le sue bellezze, ora abbiamo bisogno di investire sempre di più in qualità e formare sempre di più il lavoro in questo settore anche con, unici in Italia, il patto del lavoro sul Turismo con l’allineamento dei contratti e la stabilizzazione dei lavoratori”.