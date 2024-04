Rigassificatore, polemica Pd-Lista Toti: "Visitata la nave sbagliata", "Manca senso istituzionale, ironia che non fa ridere"

"La visita istituzionale di Toti alla nave rigassificatrice Oltoffshore Fsru Toscana in manutenzione ai Cantieri San Giorgio è inspiegabile. Se Toti l'ha fatta per valorizzare il lavoro del cantiere navale San Giorgio e la professionalità delle sue maestranze, potrebbe avere un senso. Se invece voleva essere una visita al rigassificatore che dovrebbe arrivare a Vado-Savona, ha sbagliato nave, doveva spingersi fino a Piombino e visitare Golar Tundra". Lo scrivono in una nota Davide Natale segretario Pd Liguria e il consigliere regionale e vicecapogruppo dem Roberto Arboscello.

"Nessuna similitudine tra il rigassificatore di Livorno e quello di Piombino - prosegue la nota -. Toti infatti non ha detto che il rigassificatore di Livorno è ormeggiato a 22 km dalla costa, a decine di miglia dall'arcipelago toscano. Soprattutto Toti non ha detto che vi è un raggio tra 7 e 14 km circa dal posizionamento della nave in cui è vietata la sosta. Un limite che se lo immaginassimo a Vado Savona vorrebbe dire non avere più alcuna attività balneare, sportiva o ricettiva per chilometri. E come si potrebbe conciliare l'interdizione al passaggio per 3,7 km con il posizionamento di Golar Tundra a 2 km dalla costa di Savona? Ancora una volta auspichiamo - conclude la nota - che gli organismi terzi che devono valutare il progetto possano fermare quest'idea scellerata a cui ormai crede solo Toti e che tutto il territorio respinge con forza da tempo".

Pronta la replica a firma Lista Toti: "Il consigliere Natale ora fa sarcasmo anche su argomenti delicati e importanti per i cittadini. E così, per il solo gusto di attaccare il presidente Toti, parla di un errore nel visitare i cantieri San Giorgio che ospitano un rigassificatore. No, caro Natale, Toti non ha confuso l’impianto né ha voluto evitare un viaggio a Piombino per visitare la Golar Tundra. Parliamo di una visita istituzionale ad uno dei più importanti cantieri genovesi che ha ricevuto un’importante commessa. Non vi è alcuna confusione: forse è Natale che non sa che le differenze tra le due navi (Olt offshore Fsru Toscana e Golar Tundra) sono nel layout e nella progettazione, ma entrambe compiono lo stesso processo, ovvero quello di rigassificare il gas liquido che può arrivare da una marea di paesi diversi con impatti positivi su costo e competitività della materia prima. Le due navi hanno quindi la stessa funzione e la visita, ha avuto modo anche di trattare l’argomento. Lasciamolo dunque ai suoi sketch, mentre chi vuole amministrare realmente compie il proprio dovere con un riso amaro per quanto Natale sia riuscito, ancora una volta, a inventarsi".