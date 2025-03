Riciclo imballaggi, Italia virtuosa: nel 2025 previsto il 75,2%

Per il 2025 è prevista una percentuale di riciclo degli imballaggi del 75,2% con volumi effettivi in costante crescita: da 10 milioni e 470.000 tonnellate nel 2023 si arriverà a 10 milioni e 810.000 tonnellate a fine 2025. I dati sono stati diffusi dal Conai in occasione della Giornata Mondiale del Riciclo, celebrata il 18 marzo.

La tendenza dei volumi - «Nel 2025 le attese parlano di un leggero trend di aumento degli imballaggi immessi al consumo, in linea con quanto già registrato nel 2024» spiega il presidente Conai Ignazio Capuano. "I volumi resteranno però inferiori a quelli del 2022. Va detto che le incognite legate al contesto internazionale potrebbero contribuire ad un attenuamento di questa tendenza.

L'aumento dei fine ciclo - Contestualmente, la filiera del riciclo continua a segnare miglioramenti nei volumi riciclati, con un ruolo crescente dei flussi da raccolta urbana che, se ben raccolti e trattati, sono in grado di ridurre il prelievo di nuove risorse, contribuendo a preservare l'ambiente in cui viviamo e sostenere le filiere manifatturiere destinatarie dei materiali riciclati". Per il 2025 si prevede anche un aumento degli imballaggi a fine vita che saranno affidati dai Comuni al sistema rappresentato da Conai e dai Consorzi di filiera: un totale di quasi 5 milioni e mezzo di tonnellate, in crescita rispetto ai 4 milioni e 660.000 del 2023 (ultimo dato consolidato).

Le cifre - Nel dettaglio, l'anno in corso dovrebbe vedere riciclato oltre l'85% degli imballaggi in carta e cartone, oltre l'80% degli imballaggi in acciaio, il 70% degli imballaggi in alluminio, quasi il 64% degli imballaggi in legno, più del 51% degli imballaggi in plastica e bioplastica compostabile (circa il 51% di plastica tradizionale e il 58,5% di bioplastica) e oltre l'81% degli imballaggi in vetro.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.