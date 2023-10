Reportage a Sassello, dove i lupi fanno paura: "Un pericolo per l'uomo e per gli animali domestici: vanno allontanati"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Continua l'allarme lupo nel savonese, lo aveva lanciato un mese fa Coldiretti dopo aver riportato il caso di un’azienda di Sassello il cui allevamento era stato preso di mira da un branco.

"Vogliamo solo lavorare in sicurezza, i lupi vanno allontanati in qualche modo non possono girare liberi in centro paese. Il lupo ci ha predato un vitello mentre era al pascolo alle 6 del mattino", afferma l'allevatrice Sara Zunino

Diversi i danni da predazione provocati dai lupi, addirittura un esemplare si è avvicinato senza alcun timore ad una casa alla Ligatta, un altro è stato filmato in centro paese e visto da più persone, è forte la preoccupazione degli agricoltori e allevatori del sassellese, peraltro condivisa anche da chi ha animali da compagnia e da cortile ma la vera notizia e quello che più spaventa è che il lupo non ha più paura dell'uomo la sua paura atavica è scomparsa, ormai il territorio di sassesso è soltanto zona di caccia.





Per questo Regione Liguria, in particolare il vicepresidente Alessandro Piana con delega all'Agricoltura, alla Caccia e Pesca, oggi ha incontrato l'amministrazione di Sassello per capire ad oggi quale sia la situazione e quali sono i prossimi passi da compiere per la tutela di abitanti, territorio e coltivazioni.





Il servizio nel link all'articolo