Regione, polemica sulle 'poltrone moltiplicate': Natale (Pd): "Spreco di 4 milioni". Campora (Vince Liguria): "Sottosegretari non costeranno un euro"

"Le sei poltrone che vuole dare Bucci, quattro da sottosegretario e due da assessore, non dovevano costare un euro, invece ognuna costerà quanto un consigliere regionale. E' una manovra che vale circa 4 milioni di euro in 5 anni. Bucci dice di essere abituato a fare i miracoli ed è vero perché sta facendo il miracolo della moltiplicazione delle poltrone. Nemmeno Toti era riuscito a fare tanto". Lo denuncia in un'intervista ad Askanews il segretario ligure del Pd, Davide Natale. "Bucci - aggiunge il segretario regionale dem - è il re di Collodi, il paese che ha dato i natali a Pinocchio, perché aveva annunciato di voler aumentare il numero degli assessori e di voler introdurre i sottosegretari ma aveva anche assicurato che non sarebbero costati un euro in più. A chi gli chiedeva come fosse possibile, aveva risposto 'io faccio i miracoli, sono abituato a farli'. Noi invece siamo abituati ad andare a fondo ogni volta che Bucci fa una dichiarazione, perché dietro c'è sempre una palla gigantesca, come in questo caso".

"Il disegno di legge che ha portato in giunta - spiega Natale - dice chiaramente che un sottosegretario costerà come un consigliere regionale. Ai sottosegretari, inoltre, magari chiederanno anche di dimettersi e fare entrare altri consiglieri regionali e quindi costeranno il doppio. Ovviamente questo vale anche per gli assessori".

"Nel momento in cui - sottolinea Natale - Bucci vuole tagliare i costi della sanità, mentre ci sarebbe necessità di assumere infermieri, medici e tecnici, siamo una Regione che fa esplodere i costi di rappresentanza, aumentando del 50% le spese per le poltrone che può distribuire. In una situazione in cui l'economia ligure è stagnante e in cui c'è un enorme problema sul tema della sanità, con centinaia di migliaia di liguri che non riescono più a curarsi, il regalo che Bucci ci lascia sotto l'albero è quello dell'esplosione della giunta, dei sottosegretari e dei costi ad essi riferiti. Se vanno avanti su questo solco - conclude Natale - bisognerà chiamare i cittadini liguri a opporsi a questo schifo e chiedere che venga cancellata questa riforma tramite un referendum".

Replica - Arriva la replica da parte del consigliere regionale e capogruppo di Vince Liguria - Noi Moderati Matteo Campora, che scrive: "Solo in un passaggio il comunicato di Davide Natale dice il vero: ci sarà uno spreco di soldi dei liguri, grazie al Pd e alla sua intenzione di promuovere un referendum contro la modifica dello Statuto di Regione Liguria. Per il resto, l’unica moltiplicazione è, come di consueto, quella delle figuracce cui si espone il consigliere regionale. La previsione di un maggior numero di assessori e l’introduzione delle figure dei sottosegretari per coadiuvare la giunta non comporteranno alcun costo aggiuntivo per i liguri. Prima di restituirgli il titolo di “re di Collodi” per indiscussa superiorità, gli lasciamo scegliere l’opzione della superficialità con cui avrebbe letto il disegno di legge di modifica dello statuto che lui stesso cita. Ci sembra impossibile, ma potrebbe infatti essere che non abbia letto o non sia in grado di comprendere il contenuto dell’articolo 7 in cui si cita espressamente la clausola di invarianza finanziaria, cioè la garanzia che la novità non può in alcun caso prevedere nuovi o maggiori oneri per l’ente. Al contrario - ma questo è argomento che i dem faticano a comprendere - i sottosegretari e i nuovi assessori consentiranno alla giunta di lavorare meglio, con maggiore attenzione alle numerose materie da trattare, e senza costare nulla in più ai cittadini. Al contrario del referendum sognato dal Pd, i cui costi rappresenteranno un pesante aggravio ai conti pubblici."

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.