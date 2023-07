Regione Liguria: Marinella di Sarzana, approvato piano rigenerazione urbana

La Regione Liguria ha approvato in via definitiva il piano di rigenerazione urbana del borgo di Marinella, a Sarzana: con questo atto viene modificato il piano regolatore del comune dell'estremo levante ligure.

"Con questo passaggio tecnico fondamentale - spiegano il governatore Giovanni Toti e l'assessore all'Urbanistica Marco Scajola - si può procedere agli interventi di rigenerazione che riguardano l'intero borgo e che vanno a integrarsi con il progetto del Pinqua, che andrà a riqualificare una parte importante del borgo stesso: dopo anni di attesa, grazie al lavoro congiunto di questi due progetti, integrati l'uno con l'altro, questo storico luogo, dal grande valore anche turistico, avrà nuovi alloggi, nuova viabilità, un lungomare, spazi per attività commerciali e imprenditoriali, dando così ulteriori opportunità di lavoro e occupazione a tutta l'area, e permettendo così di ripopolare uno dei luoghi più belli della nostra regione".

Il piano di rigenerazione urbana di Marinella prevede il recupero di tutti i fabbricati del borgo per oltre 20mila mq di superficie, oggi disabitati, con la realizzazione di spazi per attività produttive, commerciali e uffici, oltre alla realizzazione di una nuova residenza per anziani. "Un'operazione - spiegano Toti e Scajola - che genererà investimenti per circa 70 milioni di euro, con inizio lavori previsto metà 2024 e la conclusione nel 2029".

Il progetto del Pinqua prevede invece investimenti per 15 milioni di euro di fondi pubblici per il recupero dei due fabbricati più grandi del borgo, con superficie di circa 3mila metri quadri, e per la costruzione di nuove strutture da circa 700 meri quadri, tutto per realizzare 44 nuovi alloggi di edilizia residenziale sociale, oltre a spazi per laboratori, attività artigianali, uffici, attività commerciali.

Il progetto prevede la sistemazione degli spazi centrali del borgo, la realizzazione di un lungomare da 450 metri, nuovi accessi carrabili al borgo e la sistemazione della scuola di Marinella, che verrà ampliata e verrà resa più funzionale dal punto di vista della coibentazione. In più verrà recuperato un edificio sul lungomare e trasformato in centro civico, verrà eliminata parte di asfalto e superfici che ostacolano il deflusso delle acque piovane. L'inizio dei lavori è previsto a fine 2023, la conclusione entro la prima metà del 2026.