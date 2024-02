Regione Liguria, finanzia con 3,7 milioni di euro "Sanremo Verde" per preservare la biodiversità urbana

Regione Liguria finanzia con 3,7 milioni di euro "Sanremo Verde", la strategia territoriale della 'Città dei Fiori' per preservare la biodiversità urbana e mitigare gli effetti dovuti ai cambiamenti climatici.

"Undici gli interventi, rientranti nell'azione 5.1.1 del PR FESR 2021-2027, che produrranno importanti e positive ricadute su Sanremo - spiega l'assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana - In particolare, con gli interventi promossi intendiamo aumentare da un lato le superfici verdi e dall'altro diminuire le superfici impermeabili, sostituendo l'asfalto con pavimentazioni drenanti e a prato".

Gli interventi sono distribuiti lungo la fascia litoranea che costeggia la pista ciclabile, con alcuni piccoli sconfinamenti sui versanti collinari.

Partendo dal ponente cittadino, dove è prevista la realizzazione di un nuovo percorso verde in via Grande Torino, nel quale poter anche svolgere attività fisica outdoor, e la trasformazione green, con de-impermeabilizzazione del suolo e nuove alberature per ombreggiare il vicino parcheggio esistente e la confinante pista ciclabile.

Passando per il centro, dove è prevista la trasformazione verde della piazza antistante il Mercato Annonario, ai piedi del nucleo antico della Pigna, con eliminazione delle superfici in asfalto e nuove alberature, il potenziamento e l’estensione del filare alberato in Corso Nino Bixio e Corso Orazio Raimondo, la riqualificazione degli adiacenti giardini Trento e Trieste e la realizzazione di un nuovo parco lineare lungo la Passeggiata Salvo D’Acquisto, in ampliamento dei giardini esistenti.

Arrivando al levante, dove è prevista la riqualificazione, con implementazione e diversificazione del verde, del Parco San Martino e dell’adiacente parcheggio di via Scoglio, entrambi con accessi diretti dalla pista ciclabile.

A questi interventi lungo la costa, si affiancano la sistemazione a verde con spazi di sosta e orti urbani di due piccole aree abbandonate a servizio dei quartieri collinari, una sotto l’ospedale e la casa di riposo in via Giovanni Borea, l’altra in via Domenico Cotta, entrambe aventi anche potenziali finalità terapeutiche e di aggregazione sociale.

Commenta Mabel Riolfo, vicepresidente del gruppo leghista in Consiglio regionale: "Bene lo stanziamento da parte dell’Assessorato allo Sviluppo Economico di 3,7 milioni di euro per 11 interventi ‘verdi’ da effettuare a Sanremo e che rientrano nell'azione 5.1.1 del PR FESR 2021-2027. Una strategia vincente per proteggere la biodiversità urbana e conservare parchi e aree verdi. Sostituire l'asfalto con materiali permeabili nelle aree urbane, come previsto dal piano, avrà diversi vantaggi anche per la mitigazione dei cambiamenti climatici. Questi materiali, infatti, consentono all'acqua di infiltrarsi nel terreno anziché scorrere direttamente nel sistema fognario, riducendo il rischio di allagamenti e aiutando a ricaricare le riserve di acqua sotterranea e favoriscono la crescita delle piante contribuendo alla riduzione dell'effetto isola di calore. Gli interventi saranno distribuiti per lo più lungo la fascia costiera che costeggia la pista ciclabile, ma in alcuni casi si raggiungeranno anche i versanti collinari. Gli spazi verdi e la presenza aree più naturali in città porteranno anche a una migliore salute mentale e fisica delle persone, riducendo lo stress, migliorando il benessere emotivo, fornendo luoghi per il ricrearsi e fare attività fisica”.