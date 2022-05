Regione Liguria, approvato il nuovo bando per 5 milioni per la rigenerazione urbana

di Tiziana Cairati

La Giunta regionale, su proposta dell'assessore all'Urbanistica Marco Scajola, ha approvato il nuovo bando di Rigenerazione Urbana con risorse disponibili per un ammontare di 5 milioni 263 mila e 800 euro. I Comuni potranno presentare progetti per riqualificare aree del proprio territorio, accedendo alla piattaforma dedicata, a partire dalle ore 8 del 22 giugno 2022.

Gli interventi possono essere proposti dai singoli Comuni, o in forma associata. Il termine ultimo per la presentazione è stato fissato il 22 luglio 2022. Il contributo massimo ammissibile è 200 mila euro per i Comuni con popolazione inferiore 10 mila abitanti e 300 mila euro per i Comuni con popolazione superiore a 10 mila abitanti.

E' previsto un ulteriore contributo, per un massimo di 200 mila euro ed un cofinanziamento del 30% per il recupero di alloggi di Edilizia Residenziale Sociale. "La Regione prosegue con il programma di Rigenerazione Urbana della Liguria che consente una pianificazione ed una visione del territorio per i prossimi anni" spiega l'assessore.

"I Comuni potranno presentare progetti che si ispirino agli obiettivi di rigenerazione urbana: sostenibilità ambientale, tecnico-urbanistica, culturale ed ambientale, infrastrutturale, turistico-ricettiva e socio-economica. Infine, i progetti devono essere immediatamente cantierabili, perché vogliamo dare un'attuazione immediata agli interventi".