Regione Liguria, 1 milione 772mila euro a favore dei comuni per la manutenzione dei corsi d'acqua

di Redazione

L'assessore Giampedrone: "Dopo una primavera e un'estate caratterizzate finora dalla siccità servono interventi urgenti"

Ammonta a 1 milione 772mila euro il finanziamento stanziato dalla Regione Liguria a favore dei 234 Comuni liguri per effettuare gli interventi di manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua, come, ad esempio, la pulizia degli alvei. È quanto prevede la delibera approvata oggi dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore alla Difesa del suolo Giampedrone.

L'impegno finanziario è stato suddiviso in base alla superficie comunale complessiva, alla percentuale di suolo inondabile e alla popolazione. Tutti i comuni hanno un minimo di 4mila e un massimo di 25mila euro di contributo e non hanno obbligo di cofinanziamento.

"Le manutenzioni ordinarie dei corsi d'acqua - ha detto Giampedrone - sono imprescindibili e complementari rispetto alle grandi opere: come ogni anno, anche per il 2022 stanziamo risorse dedicate, per garantire a ogni Comune la possibilità di eseguire gli interventi entro la stagione autunnale - prosegue - che, tanto più dopo una primavera e un'estate caratterizzate finora dalla siccità, dev'essere affrontata dopo aver effettuato le indispensabili manutenzioni per ridurre i rischi. Abbiamo tenuto conto della capacità finanziaria dei Comuni e abbiamo individuato dei criteri per dare più risorse alle aree a maggiore rischio, cioè quelle che hanno una maggiore quota di superficie inondabile in rapporto all'estensione territoriale e alla popolazione - ha concluso -. I lavori dovranno cominciare appena possibile, in modo da garantire la loro conclusione, possibilmente, entro la fine della stagione estiva".