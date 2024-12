Regione, consiglio rinviato a giovedì. Balleari: "Decisione frutto del rispetto per il ruolo delle opposizioni"

La seduta del consiglio regionale della prossima settimana slitterà da martedì a giovedì: la decisione è stata assunta dal presidente del Consiglio regionale, Stefano Balleari, con il consenso unanime dell'ufficio di Presidenza (che oltre a Balleari è composto dal vicepresidente Roberto Arboscello e il consigliere segretario Angelo Vaccarezza). La decisione è legata all'esigenza di far partecipare ai lavori dell'aula il presidente Bucci, che martedì sarà impegnato a Roma in un appuntamento non rinviabile.

Gesto di correttezza - “Ho deciso di rimandare la seduta, in accordo con il mio ufficio di presidenza, nel segno della massima attenzione alle esigenze delle opposizioni”, spiega a Telenord il presidente Stefano Balleari. “Nel prossimo consiglio, infatti, le opposizioni avranno oltre due ore per esprimere le loro valutazioni sulla relazione di Governo esposta dal presidente Bucci e sarebbe stato spiacevole che questa occasione di confronto si fosse svolta in sua assenza. E' giusto che i consiglieri di opposizione possano esprime i loro pensieri di fronte al presidente di Regione che potrà tenere in considerazione tutti i rilievi”.

Non cambia nulla – Pur non essendo necessario a termini di regolamento, dunque, la seduta di martedì viene interamente traslata a giovedì, con gli stessi orari, formule e ordine del giorno. Telenord, come sempre, trasmetterà i lavori in diretta.