Regionali: scintille Natale-Gratarola. "Ambulatori territoriali fantasma", "Riapriamo quelli chiusi dalla sinistra"

Botta e risposta tra Davide Natale, segretario regionale Pd, e l'assessore regionale alla Sanità Angelo Gratarola, entrambi candidati alle imminenti regionali. "Ancora una volta - attacca l'esponente dem - siamo di fronte all'ennesimo annuncio mancato della destra in Regione: gli ambulatori territoriali presentati a maggio dall'assessore Gratarola e da Toti nella consueta conferenza-propaganda sulla sanità, che li dava aperti entro l'estate (non la prossima, ma la scorsa), si sono confermati ambulatori fantasma. E se fino a pochi mesi fa Gratarola negava l'evidenza con comunicati e risposte in aula veementi in cui confermava l'apertura in tempi brevi, oggi ha ammesso che no, gli ambulatori non ci sono e non ci saranno, il piano è complesso e organizzare il personale richiede tempo, ha affermato".

"Una situazione che era chiara già leggendo l'accordo sottoscritto con i medici di medicina generale a maggio: mancava una pianificazione degli specialisti e del personale infermieristico da coinvolgere, mancava l'individuazione degli spazi da attrezzare e mancavano le politiche volte a rafforzare la telemedicina. Un quadro denunciato anche dalla Fimmg, il sindacato dei Medici di medicina generale, subito dopo l'annuncio. Solo Gratarola negava e rispondendo in primavera a una nostra interrogazione diceva che sì, non sarebbero stati aperti tutti insieme (facendo una parziale retromarcia rispetto alla conferenza di maggio), ma entro l'estate, un po' alla volta, sarebbero arrivati. La credibilità della destra ligure si conferma anche in questo caso pari a zero: nessuna delle misure proposte è stata attuata e tutte le tempistiche sono state disattese. Oggi la verità è chiara a tutti. Gli ambulatori non ci sono perché non sono mai stati davvero pianificati e organizzati, si è trattato dell'ennesimo annuncio a favore di telecamera, l'ennesima presa in giro dei cittadini liguri - conclude - che meritano invece una politica seria, una politica del fare davvero e non quella degli annunci".

Pronta la replica di Gratarola: "Ricordo a Natale che l'accordo per gli ambulatori di bassa complessità aperti dalle 8 alle 24 e sottoscritto il 24 aprile 2024 da Regione Liguria con le associazioni dei medici di base (Fimmg e Smi) è in piena fase di organizzazione e i finanziamenti sono già stati stanziati anche per arrivare al superamento delle problematiche connesse agli aspetti informatici di ogni medico di famiglia rispetto ai sistemi digitali centralizzati".

"Le Asl stanno portando a compimento un piano che prevede, oltre ad un ampliamento dell'orario degli ambulatori, anche un rafforzamento del rapporto tra medico di famiglia e specialista con interazione in tempo reale, diagnostica di primo livello negli studi Mmg, formazione e aggiornamento dei medici di famiglia, personale di segreteria e infermieristico dedicato all'attività dei medici di famiglia. Caro Natale - conclude Gratarola - queste non sono promesse: noi apriamo quello che la sinistra in questi anni ha chiuso".