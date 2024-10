Regionali, Orlando: "I giovani, presupposto per far crescere la nostra Liguria"

"Ai tanti giovani che sono andati via e a quelli che sono rimasti dico: costruiamo insieme la nuova Liguria. Quando saremo al governo, vogliamo aiutare le decine di migliaia di under 35 che hanno studiato e lavorato fuori dalla Liguria a tornare a casa, portando con sé le loro idee, competenze e le attività che hanno avviato. Con bandi e agevolazioni, promuoveremo il ritorno delle giovani generazioni in Liguria e le aiuteremo a restare, investendo nella crescita delle PMI e delle startup innovative".

Così Andrea Orlando, candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Liguria, che prosegue: "La Liguria è una delle ultime regioni del Paese per presenza di startup e PMI, in parte a causa della nostra specializzazione produttiva, ma anche per le scarse attenzioni da parte della politica locale. Lavoreremo per investire nel trasferimento tecnologico, predisponendo strumenti che facilitino il networking, con incentivi per fusioni e brevettazione, oltre a promuovere lo sviluppo del venture capital e dei risultati della ricerca applicata da parte degli enti di ricerca e delle PMI."

"Mentre Bucci continua a negare la costante emigrazione giovanile e la decrescita demografica che colpiscono la nostra regione, noi abbiamo deciso di investire e trovare soluzioni. Vogliamo una Liguria dove i nostri giovani non siano costretti ad andarsene per studiare e lavorare. Chi rimane o torna nella nostra regione - conclude l'esponente dem - non deve subire precarietà e sfruttamento, ma trovare lavoro di qualità e ben retribuito. Mi rivolgo a tutti i giovani: il 27 e 28 ottobre costruiamo insieme la Liguria del presente e del futuro".