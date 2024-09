Regionali, Natale (Pd): "Bucci continuazione di Toti, anche Salvini la pensa come noi"

“Salvini aveva individuato in Toti il protagonista del rinascimento della Liguria, ed è andata com’è andata, oggi intervenuto a margine del Salone Nautico, definisce Bucci il protagonista del rinascimento di Genova. Basando questo riconoscimento sulle scelte portate avanti dal sindaco durante la sua amministrazione. Alla luce dei fatti, come avevo già avuto modo di far notare, queste affermazioni mi risultano alquanto esagerate. Salvini dice che Bucci ha innescato una rivoluzione positiva su case popolari, nuove infrastrutture, lavoro, benessere, ma la realtà è completamente diversa. A partire proprio dalle infrastrutture, in particolare per quanto riguarda la Diga, che con contezza dei fatti confermiamo che non è in anticipo. Il primo lotto è in ritardo di un anno, mentre il secondo, pensato dal commissario Bucci, è ancora in attesa che gli enti competenti rispondano alle osservazioni del Ministero. Altro che in anticipo di tre anni e mezzo come mi ha urlato Bucci, siamo in pieno ritardo e si brancola ancora nel buio. Mentre per quanto riguarda la firma per far partire i lavori per la Gronda, chi la deve mettere Salvini o Rixi? Perché anche in questo caso è sempre tutto fermo. Senza parlare di case popolari e occupazione, anche qui sono i dati a smentire le ricostruzioni e gli elogi smodati di Salvini a Bucci: la Liguria ha perso 15mila lavoratori solo nel secondo trimestre del 2024 (dati Istat) e sicuramente, a differenza di quanto sostenuto da Bucci, non sono stati persi solo a Savona, e il report Inps 2023 parla di un calo di assunzioni a tempo indeterminato a favore del lavoro precario. E dei circa 3mila cittadini genovesi in lista per una casa popolare, non la otterranno neanche uno su dieci, stando a dati di aprile 2024. Questa la realtà. Il resto dichiarazioni fantasiose. Su una cosa Salvini però la pensa come noi: Bucci è la continuazione dei nove anni di governo Toti. E se lo dice lui…”. Così Davide Natale, segretario PD Liguria, replicando alle parole che il Ministro Salvini ha detto a margine del Salone Nautico parlando di Bucci.