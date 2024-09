Regionali, Natale attacca Bucci: "Da lui parole sprezzanti, è imbarazzato dalle sue liste"

La presentazione dei nostri palinsesti è stata l'occasione per un incontro ravvicinato tra il candidato del centrodestra in Regione Marco Bucci e il segretario regionale del Partito Democratico Davide Natale.

"I toni della campagna elettorale impostata da Marco Bucci per Genova sono partiti a un livello basso, ma lui si sta dimostrando capacissimo di affossarli ulteriormente a ogni buona occasione - scrive sui social il segretario Dem - Oggi ha colto la palla al balzo della comune presenza alla presentazione dei palinsesti di Telenord per rincarare la dose, dopo avere annunciato di volermi portare in un cassone della diga del porto, dicendomi che mi devo vergognare per le cose che dico (testuale: “parole vergognose”). Pensavo fosse stato solo uno scivolone, evidentemente è una strategia".

Natale sostiene che Bucci utilizza toni sprezzanti per superare il proprio imbarazzo: "Non deve essere facile farsi testimonial dell'imminente presentazione della lista del suo padrino politico Giovanni Toti, che non lo aveva neanche avvisato del patteggiamento - conclude Natale - E poi dell'altra lista che appoggia la sua candidatura, quella dei transfughi. Da non confondere con i veri moderati che, per definizione, non amano la politica dai toni arroganti ma la politica del fare bene".