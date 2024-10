Regionali, Lupi (Noi Moderati): "Prevedo un sonoro successo del centrodestra". Cavo: "Rivendichiamo continuità con Toti"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Credo che ci sarà un risultato molto positivo del centrodestra in Liguria per Bucci presidente della Regione, sarà la migliore risposta agli interrogativi e ai dubbi, ci impegnerà ancora di più a fare meglio con serietà e correttezza nell'interesse dei liguri, l'unica sfida del centrodestra è sempre quella del buongoverno, dopo le elezioni commenteremo un sonoro e grosso successo". Così il presidente di Noi Moderati Maurizio Lupi a Genova in una conferenza stampa con la deputata Ilaria Cavo e il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Liguria Marco Bucci presenta i candidati di Noi Moderati nella lista civica Vince Liguria-Bucci presidente.





"Noi Moderati sui territori ha la sua forza nelle liste civiche, in Liguria eravamo presenti in Liguria Popolare e nella Lista Toti, che hanno caratterizzato da sempre la nostra proposta politica, Giovanni Toti è presidente del nostro consiglio nazionale, in una fase come questa ci sembrava importante dare forza alla lista civica del candidato presidente Bucci ed è per questo che quasi il 50% dei candidati della lista 'Vince Liguria' vengono dalla nostra esperienza - sottolinea Lupi -. Abbiamo davanti la sfida del buongoverno, della politica del sì che costruisce e non distrugge, non dà voce solo ai no, penso al dibattito surreale sulla Gronda autostradale di Genova, da ministro delle Infrastrutture nel 2014 ricordo che ci fu un solo soggetto politico che protestò: Grillo e il M5S, a distanza di dieci anni se si sono convertiti ben venga, ma sottolineo che gli ultimi nove anni di governo del centrodestra in Liguria e a Genova sono stati caratterizzati dalle risposte concrete, la continuità c'è sempre ma con la candidatura di Bucci guardiamo ai prossimi dieci anni".

Lupi commenta anche cio' che sta accadendo in Libano, con le costanti incursioni dell'esercito israeliano: "Siamo sempre stati dalla parte di Israele, abbiamo sempre condannato con chiarezza e giudizio i terroristi di Hamas ed Hezbollah, c'è il diritto di Israele di difendersi con forza in questo momento, ma il Governo italiano come l'Europa e gli Stati Uniti chiedono che Israele si fermi e la tensione in quei territori non si alzi ulteriormente, dobbiamo assolutamente lavorare per la pace. Stiamo chiedendo a Netanyahu di fermarsi, è nell'interesse anche di Israele".

Infine, un commento sulla manovra: "Lavoreremo insieme a tutto il centrodestra sulla manovra, Noi Moderati ha un'unica richiesta: non disperdere ma concentrare le risorse a sostegno delle famiglie, delle politiche per la natalità, per l'aumento degli stipendi in particolare ai giovani, il rilancio delle imprese e la sanità, una sfida molto importante che abbiamo davanti"





Per la deputata di Noi Moderati Ilaria Cavo c'è la rivendicazione dell'esperienza nella Lista Toti, che sfocia nel nuovo percorso di 'Vince Liguria' a sostegno di Marco Bucci: "Il percorso che è stato fatto dai rappresentanti da coloro che hanno creduto nella lista Toti e diciamo sono due percorsi che poi si sono sommati nella mia persona io ho fatto la coordinatrice, sono la coordinatrice sia di Lista Toti che di noi moderati. E già in questa scelta che è una scelta che risale a un po' di tempo fa già era stata fatta sintesi di anime che non potevano che confluire oggi. La presentazione congiunta unita sotto questo simbolo rende evidente l'intendimento di tutti questi candidati sia che si riconoscano sia in un percorso più politico sia in un percorso più civico ovviamente coloro che rappresentano e arrivano nel percorso della lista Toti si riconoscono in un percorso più civico ma comunque tutti nei valori della moderazione nell'ispirazione diciamo ai valori popolari e quindi nell'impegno a portare avanti questi valori una volta eletto per chi sarà eletto".