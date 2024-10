Regionali Liguria, Bucci: "Diritto alla casa per tutti, da Orlando vedo la solita mentalità radical chic"

"Voglio mettere un tetto sulla testa di tutti i liguri che ne hanno bisogno e che se la meritano, affrontando il problema dell'abusivismo con intelligenza e umanità ma facendo rispettare le regole. La casa è un diritto da garantire ed è elemento di benessere. Per questo ho inserito l'argomento dell'edilizia popolare nel secondo macrotema del mio programma, insieme a sanità, famiglia, protezione civile, sicurezza. Tutte componenti fondamentali per migliorare la vita dei liguri". - torna su uno dei temi del suo programma elettorale il candidato presidente alle elezioni regionali Marco Bucci, ponendo l'accento su una delle priorità.

"Dare un tetto a tutti significa agire in tre direzioni: aumentare l'offerta di alloggi, contrastare gli sfratti, dare risposte a chi ne ha bisogno - ha detto Bucci -Un'azione diretta per la realizzazione di nuovi alloggi pubblici, per offrire incentivi alla ristrutturazione del patrimonio immobiliare inutilizzato, per favorire gli investimenti per la manutenzione e riqualificazione degli alloggi di edilizia popolare, è doverosa. Ma il diritto alla casa è anche una questione di equità e giustizia. Anche in questo deve essere individuato chi merita questo diritto. Da Andrea Orlando vedo la solita mentalità radical chic e anche la solita impreparazione sulla Liguria. Io ho scritto nero su bianco che occorre prevedere maggiori controlli e maggiore trasparenza nell'assegnazione degli alloggi popolari. Non trovo un analogo impegno nel suo programma. Ritiene forse che sia giusto che qualcuno passi davanti agli altri? O che chi occupa abusivamente un immobile debba essere giustificato e difeso? Ho previsto la possibilità di riscatto delle abitazioni. E' un incentivo a mantenere l'alloggio nelle migliori condizioni e puntare ad averlo a un prezzo ovviamente vantaggioso, consentendo al pubblico di concentrare le risorse per altri e nuovi bisognosi. Leggo piuttosto che Orlando promette un fondo di garanzia per la morosità incolpevole, che la destra avrebbe tagliato".

"Prendo atto ancora una volta che il candidato presidente della sinistra - conclude Bucci - non sa cosa accade in Liguria e parla per slogan, visto che la giunta regionale ligure ha stanziato, prima e unica in Italia, un fondo da 1,7 milioni proprio da destinare a 23 Comuni ad alta densità abitativa, per sostenere circa 2000 famiglie in difficoltà. Questo fondo lo confermeremo e lo potenzieremo il più possibile",