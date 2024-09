Regionali, Gratarola contro Orlando: "Quel che dice su liste attesa dimostra pochezza e superficialità del suo programma"

“Ringraziamo l’onorevole Orlando per questa ennesima perla di saggezza, non suffragata da nulla che corrisponda alla realtà dei fatti: non è possibile aspettare il completamento delle infrastrutture sanitarie per migliorare le liste d’attesa. Le criticità, dove sussistono, devono essere risolte nel breve tempo. Questo dimostra ancora una volta la pochezza e la superficialità del programma di Orlando. La sua è una campagna elettorale di frasi fatte utilizzate a spot senza alcuna conoscenza della sanità ligure. Non ci stupisce visto che della Liguria non sa niente e per tornare in quella che lui dice essere la sua terra, dopo gli anni romani, ha dovuto mettere il navigatore!”. Così l’assessore alla Sanità Angelo Gratarola in merito alle dichiarazioni dell’onorevole Orlando sulle liste d’attesa.