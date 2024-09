Regionali, Giordano (M5S): "I liguri non allineati con il totismo e il buccismo sono stati ignorati dalla classe dirigente"

Istituire un Consiglio regionale popolare in Liguria come strumento di consultazione e dialogo tra cittadini, associazioni, comitati e le istituzioni. È la proposta lanciata dal coordinatore provinciale del M5S Genova Stefano Giordano nell'ambito della campagna elettorale per le regionali di fine ottobre in Liguria. "Nelle ultime legislature, dal 2015 a oggi, in Liguria è stata ripetutamente calpestata la voce dei cittadini - sostiene Giordano -. I liguri non allineati con il totismo e il buccismo sono stati ignorati dalla classe dirigente, notoriamente impegnata a fare affari con gli amici nelle segrete cambuse o nei locali defilati". "Nemmeno quando i cittadini si sono presentati in via Fieschi per protestare, è stato riconosciuto il loro diritto a farsi sentire - continua -. Ma l'aula consiliare è prima di tutto la loro casa e per questo proponiamo di istituire il Consiglio regionale popolare come strumento di consultazione. La nostra visione per la Regione Liguria si fonda su una maggiore partecipazione della società civile alle decisioni politiche: il dialogo diretto con i cittadini è essenziale per costruire un governo inclusivo e rispondente ai bisogni reali della popolazione".