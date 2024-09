Regionali, Centi (Lista Sansa): "Orlando candidato robusto. Favorevole a lista centrista, ma senza Italia Viva"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Come Lista Sansa e Avs siamo favorevoli alla figura di Orlando come candidato, perché pensiamo che serva un profilo robusto che sappia tenere insieme una coalizione variegata e ampia, e abbia le competenze per gestire una situazione che esca dalle macerie lasciate dal totismo, soprattutto nei rapporti tra istituzioni e le persone" - così Roberto Centi, consigliere regionale di lista Sansa e presidente della Commissione Antimafia, commenta la candidatura ufficiale di Orlando per il centrosinistra.

Centi si dice favorevole "a una lista di centro che raccolga quelle sensibilità che non appartengono a Vas. M5s, Pd o Lista Sansa", tuttavia non lascia spazio ai renziani: "Senza dubbio l'appartenenza di alcuni elementi della Giunta Bucci a Italia Viva, e le recenti dichiarazioni di Renzi su Orlando, non lasciano ben sperare rispetto a un gradimento di Italia Viva nella coalizione"

In alternativa a Orlando si era parlato anche della candidatura possibile di Luca Pirondini, senatore del M5S: "Secondo me - prosegue Centi - è stato un modo di 'tergiversare' in attesa di trovare una convergenza con Orlando"