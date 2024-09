Regionali, candidatura Bucci. Pilloni (Vince Genova): "Si sacrifica, grande atto di generosità"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

La notizia della candidatura di Marco Bucci alle elezioni regionali per il centrodestra ha colto alla sprovvista anche il consiglio comunale stamani, ecco la reazione di Valter Pilloni, capogruppo vince Genova. "La notizia stamani è giunta in maniera sotterranea, un atto di grande generosità quello del sindaco, che ancora una volta dimostra il forte attaccamento alla città e alla Liguria. Non vuole si interrompa il suo percorso progettuale, costruito anche con l'aiuto della Regione. Per non perdere l'ancoraggio ai progetti si sacrifica, perché il sindaco non è in condizioni di salute ottimali. Compirà grandi sacrifici in una campagna elettorale che lo vedrà molto impegnato". Pilloni si è detto poi sorpreso della scelta: "Io non me lo aspettavo proprio, mi pareva che i nomi fossero altri, il nome è uscito ieri. Venerdì aveva detto no per via della salute. La politica non ne esce bene, i partiti non sono stati in grado di esprimere un loro candidato. Vince ancora la lista civica, e vince un uomo che ha dimostrato a tutta Italia cosa vuol dire fare le cose".