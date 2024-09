Regionali, Bucci a Telenord: "Rigassificatore sì, ma non in Liguria"

"Ho detto che loro non avevano un progetto, quindi fondamentalmente si sono messi insieme per la campagna elettorale. Esattamente quando si mette insieme solo per vincere le elezioni e non con un progetto comune. È chiaro che quelle cose non vanno bene e infatti gli scontri sono avvenuti quando si è parlato tanto di rigassificatore in questi giorni". Così Marco Bucci, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione, ai microfoni di Telenord in margine alla sua partecipazione a "Portofino d'Autore".

"Qual è la mia posizione sul rigassificatore? Lo sapete benissimo. Orlando ha firmato la legge sul rigassificatore e ora viene qui a dire che non lo vuole. Io penso che sia importante per l'Italia, ci vuole per gestire ovviamente l'energia, ma deve essere fatto vicino alle dorsali del gas che sono sulla Tirrenica e sull'Adriatico. Non sono certamente dalla parte della Liguria, quindi - conclude - inviterò il governo a decidere di fare il rigassificatore dove veramente costa meno".