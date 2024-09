Regionali, Bucci: "Noi candidiamo Anzalone, loro la Salis"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Conferenza stampa di presentazione e firma del ‘Patto dei sindaci’ al point elettorale di Marco Bucci, a Genova: si tratta del manifesto programmatico regionale aperto ai sindaci delle quattro province liguri, indifferentemente dallo schieramento politico di provenienza.

All’evento hanno preso parte, oltre al sindaco di Genova e candidato presidente di Regione Liguria, anche il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro, il sindaco di Bormida Daniele Galliano e il sindaco di Sarzana Cristina Ponzanelli. A margine dell'evento, Bucci ha parlato con la stampa, toccando alcuni temi tra i quali le infrastrutture cittadine e regionali.





DIGA DI GENOVA - "Il fine lavori per la nuova diga del porto di Genova è sempre previsto a novembre del 2026, finendo a novembre 2026 tutti e due i lotti del progetto noi anticiperemo di circa quattro anni la realizzazione dell'opera - ha ribadito Bucci - La diga è un grande progetto, se poi non saranno quattro anni d'anticipo ma tre anni e mezzo il risultato sarà buono lo stesso, anzi".





GRONDA - "La Gronda autostradale di Genova deve essere fatta, non si tratta di decidere le infrastrutture in funzione se sono finanziate o no, le infrastrutture vanno decise se servono al territorio e in base a quali sono i benefici non solo nel breve termine ma nel medio-lungo termine, le infrastrutture si fanno così, se qualcuno avesse fatto questi discorsi per l'Autostrada del Sole, non l'avremmo mai fatta". Così Bucci risponde al commento del candidato del campo largo Andrea Orlando sulla mancanza di 6 miliardi per realizzare la Gronda. "Bisogna avere il coraggio di fare le cose, - sottolinea - avere la conoscenza dei meccanismi e bisogna soprattutto aver fatto le infrastrutture in passato, chi le ha fatto in passato, ha l'autorevolezza e la capacità per poterle fare in futuro, se uno non le ha mai fatte farebbe bene a prendersi una bella dose di umiltà e mettersi a lavorare per un'infrastruttura dopodiché vede e capisce come si fanno". Durante l'incontro Bucci si spinge oltre dichiarandosi a favore della realizzazione della bretella autostradale Albenga-Carcare-Predosa e anche della Gronda autostradale del Levante di Genova.





LISTE - "Da un ex ministro della Giustizia mi sarei aspettato la capacità di saper leggere gli avvisi di garanzia, siccome non li legge ma parla, gli consiglio di non fare più queste brutte figure in futuro, perché sono brutte figure e la dimostrazione di non sapere le cose, noi candidiamo persone che non sono state ritenute colpevoli, non è il caso di Anzalone, quindi noi andiamo avanti, qualcun altro ha candidato la Salis, che forse era già stata ritenuta colpevole o mi sbaglio". Con queste parole, il sindaco ha risposto alle critiche di Orlando sulla candidatura di Stefano Anzalone, uno degli indagati nell'inchiesta in Liguria, a capolista della lista civica 'Orgoglio Liguria-Bucci presidente'.