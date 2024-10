Regionali, Bucci: "Modello Ponte per la sanità, mentre tra gli orlandiani si vuol fermare il nuovo Galliera"

"La prima cosa che faremo è istituire commissari e project manager per ciascuno degli ospedali e delle varie opere da realizzare. È il metodo usato per costruire il ponte Genova San Giorgio e che riproporremo. Poi cominceremo ad abbattere le liste d’attesa facendo lavorare dalle 12 alle 18 ore le apparecchiature diagnostiche". Così Marco Bucci, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione, in un intervento televisivo in cui ha ribadito la volontà di rendere la Liguria "la migliore del Mediterraneo dove vivere, studiare, lavorare, trascorrere il tempo libero".

Galliera - Non ha neppure rinunciato a una vena polemica proprio sul tema sanità e in particolare sulla realizzazione dell'ospedale Galliera che divide il centrosinistra. "Da chi sostiene Orlando proprio ieri è arrivato un nuovo ricorso al Tar per la costruzione del nuovo ospedale Galliera, una struttura sanitaria che noi riteniamo indispensabile". Un richiamo al ricorso di Italia Nostra, punto di riferimento della sinistra estrema che si oppone alla nuova struttura.

Difesa del suolo - Infrastrutture e difesa dell'ambiente sono stati altri temi forti declinati nel corso della trasmissione. E Bucci ha voluto sottolineare proprio il lavoro fatto inquesti anni in tema di mitigazione del rischio e di difesa del suolo, come confermato dai risultati concreti a fronte di eventi estremi. "Negli ultimi nove anni di governo regionale è stata creata una cultura della prevenzione al dissesto idrogeologico e di protezione civile. È stato messo a terra oltre un miliardo di euro. Grandi investimenti sono stati compiuti anche a Genova e i risultati si vedono. In questi giorni: con 1000 millimetri di acqua caduti i disagi sono stati limitati. Ma ovviamente non ci si può fermare e bisogna continuare in questa direzione in tutta la nostra regione", ha detto il candidato del centrodestra.

Silenzio elettorale - Bucci ha anche sottolineato l'amarezza per gli attacchi scorretti subiti durante la campagna elettorale, senza dimenticare la messa in onda della puntata di Report a urne aperte. "Mi hanno definito criminale, cretino, domenica sera mi pare che ci sia addirittura una trasmissione che parlerà di Genova e non mi pare corretto né opportuno mentre in Liguria si vota, anche se io non sono un esperto di diritto".