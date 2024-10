Regionali, Bucci: "Maltempo non influirà sul voto, Liguria deve crescere ancora"

"Le previsioni parlano chiaro: non dovremmo avere problemi alle elezioni. Dovrebbe andare bene. Continuo a esortare tutti ad andare a votare perché vogliamo che la Liguria dia un bell'esempio di partecipazione onesta. Sono convinto che succederà anche se piove. Qualcuno mi ha detto che se c'è il sole è un problema, perché la gente non va a votare. Se piove, è un problema perché la gente non esce di casa. Ci sono sempre problemi. Noi diciamo seriamente che le cose possono essere fatte bene, quindi abbiamo tutte le condizioni per farle come si deve in una grande regione che comprende la democrazia e le elezioni". Così Marco Bucci, in margine alla chiusura della campagna elettorale del centrodestra.

"Questa non è un'elezione politica, ma solo amministrativa. So solo che la mia vittoria avrebbe un grande valore per la Liguria, perché significherebbe che la regione ha bisogno di continuare a crescere. La Liguria ha bisogno di diventare una grande regione internazionale, riconosciuta come quella con la più alta qualità di vita per tutti, non solo per alcuni. È sempre stato un nostro impegno, come abbiamo fatto nella città di Genova in questi sette anni, e sarà il nostro impegno anche per i prossimi cinque".