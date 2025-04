Regional Container Lines collabora con Lloyd’s Register OneOcean per ottimizzare la flotta e ridurre le emissioni

La partnership migliorerà l’efficienza della flotta di Regional Container Lines (RCL), ridurrà il consumo di carburante e sosterrà il suo impegno per l’eccellenza operativa e la sostenibilità.

RCL ha collaborato con Lloyd’s Register OneOcean (LR OneOcean) per migliorare l’efficienza e la sostenibilità delle operazioni della sua flotta.

In base all’accordo, RCL ha sottoscritto la piattaforma di ottimizzazione del viaggio di LR OneOcean, che fornisce pianificazione del viaggio in tempo reale, routing dinamico in base alle condizioni meteorologiche e gestione intelligente della velocità.

Integrando questa tecnologia avanzata di ottimizzazione del percorso, RCL mira a ridurre significativamente il consumo di carburante, tagliare le emissioni di carbonio e migliorare l’affidabilità della consegna del carico, il tutto garantendo la conformità alle normative ambientali più severe.

La soluzione di LR OneOcean fornisce agli operatori navali l’intelligenza necessaria per prendere decisioni basate sui dati che migliorano l’efficienza del carburante e l’affidabilità operativa. La soluzione consentirà inoltre a RCL, con sede in Thailandia, di gestire i budget di viaggio in modo più efficace, garantendo il controllo dei costi e una programmazione ottimizzata della flotta per le sue 38 imbarcazioni.

Jeff Mattick, Customer Success Director, LR OneOcean, ha affermato:

“Siamo orgogliosi di supportare RCL nel suo percorso di trasformazione digitale. La nostra piattaforma di ottimizzazione dei viaggi fornisce le informazioni e l’intelligence necessarie per prendere decisioni strategiche in tempo reale che migliorano l’efficienza del carburante, potenziano la pianificazione dei viaggi e ottimizzano le prestazioni complessive della flotta. Non vediamo l’ora di lavorare con RCL per guidare operazioni sostenibili e redditizie”.

Il capitano Phakphum Meejaroen, Regional Container Lines, ha affermato:

“In RCL, ci impegniamo a fornire soluzioni di spedizione affidabili, efficienti e sostenibili. Come uno dei nostri passaggi strategici, la partnership con LR OneOcean ci consente di sfruttare la tecnologia avanzata per ottimizzare le prestazioni della nostra flotta, ridurre i costi del carburante e migliorare la nostra offerta di servizi ai clienti. Questa collaborazione è uno dei nostri passaggi chiave nel nostro impegno per l’eccellenza operativa”.

La soluzione di LR OneOcean si basa su oltre 15 anni di esperienza nell’ottimizzazione delle rotte e delle prestazioni delle imbarcazioni, maturata attraverso le acquisizioni di C-Map e GreenSteam, offrendo ai clienti soluzioni affidabili che assicurano vantaggi ambientali e commerciali misurabili.

