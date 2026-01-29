Recco: torna il tradizionale Cimento Invernale domenica 1° febbraio

Domenica 1° febbraio torna a Recco il celebre Cimento Invernale, il tradizionale tuffo nel mare d’inverno che unisce insieme adrenalina, coraggio e divertimento.

Le iscrizioni verranno aperte alle 10:30 presso la Spiaggia Centrale, nell’area del Baretto di Ivo, mentre il tuffo inizierà alle 11:30. Al termine dell’evento, seguirà la premiazione con riconoscimenti speciali per i partecipanti.

Il Cimento Invernale di Recco non è solo un tuffo: è un’occasione per mettersi alla prova, divertirsi e vivere un’esperienza unica insieme a famiglia, amici e appassionati di tutte le età.













