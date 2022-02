Recco, parcheggia per andare dal medico: muore in auto prima di arrivarci

di Redazione

Il decesso ieri intorno alle 16. Solo stamani la tragica scoperta da parte di una dipendente del vicinissimo Comune. Era un piccolo imprenditore molto conosciuto

Aveva parcheggiato intorno alle 16 di ieri la sua auto in piazza Matteotti, in pieno centro a Recco. A pochi passi, un laboratorio medico dove avrebbe dovuto ritirare l'esito di alcuni esami per portarli poi al suo medico di famiglia. Ma in quel laboratorio F.G., 56 anni, residente ad Avegno, non è mai arrivato. Come mostrano le telecamere di sorveglianza, l'uomo è uscito dall'auto, ma fatti pochi passi è tornato indietro. E' risalito al posto di guida, dove con tutta probabilità, è stato colto dal malore fatale.

A rinvenire il suo corpo ormai senza vita è stata, ma solo stamattina alle 7,30 e qundi molte ore dopo, un'impiegata del vicinissimo Comune di Recco.

Subito avvertiti dalla donna, il comandante della Polizia Locale Schenone ed un suo collega non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La guardia medica intervenuta ha confermato che l'uomo era morto da molte ore. A metà mattinata la Procura ha autorizzato la rimozione del corpo. L'autorità giudiziaria stabilirà se sarà necessario effettuare l'autopsia. La dinamica dell'accaduto sembra comunque abbaastanza chiara,

L'uomo, la cui famiglia è molto nota fra Camogli e Recco, era un piccolo imprenditore attivo in passato nel settore gastronomico, fiore all'occhiello della cittadina rivierasca.

Nei giorni scorsi aveva avvertito dolori e malesseri che lo avevano indotto a fare qualche esame, Ma purtroppo non ha fatto in tempo di conoscerne l'esito.