Recco: Cimento Invernale, appuntamento la mattina di domenica 19 gennaio

Il 19 gennaio 2025, gli appassionati del freddo e delle tradizioni locali si ritroveranno a Recco per l’atteso Cimento Invernale Città di Recco. Un tuffo nelle acque gelide della spiaggia centrale di Recco, seguito da un momento conviviale, segnerà il culmine di una giornata che richiama partecipanti da tutta la zona.

Programma – L’appuntamento per tutti i partecipanti è fissato per le ore 10,30 presso la spiaggia centrale di Recco, in particolare nella zona Baretto di Ivo, dove si svolgeranno le iscrizioni. Il tuffo nelle acque gelide del mare avverrà alle 11,30, segnando l'inizio di un’esperienza che unisce sport, tradizione e divertimento. Al termine del cimento, gli organizzatori hanno previsto un momento conviviale per consentire ai partecipanti di scaldarsi e socializzare.

Organizzazione – Il Cimento Invernale Città di Recco è organizzato dalla Pro Loco Recco con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Recco. L’evento, che si tiene ogni anno, rappresenta una tradizione molto attesa, che coinvolge residenti e turisti. La Pro Loco, come sempre, si fa promotrice di iniziative che celebrano il territorio e le sue tradizioni, con il sostegno delle istituzioni locali.

Partecipazione – Il Cimento Invernale Città di Recco è un evento che accoglie partecipanti di tutte le età e livelli di esperienza. Non è richiesta alcuna preparazione speciale, ma si consiglia di presentarsi con abbigliamento adeguato per il tuffo e, naturalmente, con il giusto spirito di avventura. Il tuffo nel mare freddo è un momento di pura adrenalina, ma anche di grande solidarietà, che unisce le persone in un’esperienza unica.

Convivialità – Dopo l’immersione, i partecipanti potranno godere di un momento conviviale, che rappresenta l’occasione perfetta per scambiare impressioni sull’esperienza e per rilassarsi. Questo momento di aggregazione è uno degli aspetti più apprezzati del Cimento Invernale, che non è solo un evento sportivo ma anche un’opportunità per socializzare e fare comunità.

Sicurezza – Pur trattandosi di un evento che può sembrare impegnativo, la sicurezza dei partecipanti è una priorità per gli organizzatori. Durante il tuffo, saranno presenti operatori esperti e tutte le misure di sicurezza necessarie per garantire che l'esperienza sia divertente ma anche sicura per tutti. La Pro Loco e il Comune di Recco hanno organizzato l’evento nel massimo rispetto delle normative sanitarie e di sicurezza.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.