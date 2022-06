Recco, auto sbanda sullo svincolo della A12 e finisce contro il guardrail: due feriti gravi

di Marco Innocenti

La rampa autostradale è rimasta chiusa per oltre un'ora e poi è stata riaperta a senso unico alternato

E' di due feriti gravi, trasferiti in codice rosso all'ospedale San Martino di Genova, il bilancio dell'incidente avvenuto intorno alle 21 di sabato sera sulla A12 Genova-Livorno, all'altezza dello svincolo di Recco. Per cause ancora da accertare, l'auto sulla quale viaggiavano i due ha iniziato a sbandare, finendo contro il guardrail della rampa autostradale e mettendosi di traverso, occupandola quasi per intero.

Immediato l'intervento dei mezzi di soccorso che, dopo aver tratto in salvo i due feriti, hanno provveduto a gestire il traffico lungo la rampa d'uscita, rimasta chiusa per un'ora e poi riaperta a senso unico alternato. Inevitabili quindi le code e i rallentamenti che si sono protratti per diverse ore.