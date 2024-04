Rapallo, tunnel Fontanabuona, Capurro: "Comune non ha chiesto aiuto alla Regione"

Per il "Tunnel Rapallo - Fontanabuona, dall'assessore regionale Giampedrone ieri è arrivata un'ulteriore prova che il comune di Rapallo - Bagnasco, Ricci, Campodonico - e il consigliere regionale Cianci, non si sono minimamente interessati dell'opera lasciando agli altri decidere sulle sorti dei rapallesi, vedi espropri, e sui futuri disagi, vedi traffico e cantieri". Lo denuncia in una nota il candidato sindaco Armando Ezio Capurro.

"Giampedrone ha spiegato che esiste uno strumento di tutela per la cittadinanza coinvolta da infrastrutture strategiche - tavolo del Programma Regionale Intervento Strategico - e che questo strumento, che ha la funzione di analizzare le ricadute delle grandi opere sui territori coinvolti, viene attivato su richiesta degli enti locali interessati. Perché né Bagnasco, né Lasinio, né Ricci, né Campodonico, né Cianci, hanno chiesto l'attivazione di questo tavolo - ha scritto Capurro in una nota -? Probabilmente sarà la prima cosa che faremo noi appena saremo eletti per cercare di tutelare i nostri concittadini e Rapallo tutta e chiederemo, come ristoro, la realizzazione del tunnel con Santa Margherita Ligure, opera molto più utile per Rapallo e meno costosa".