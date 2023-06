Rapallo, Schlein al convegno Giovani imprenditori Confindustria: "Non perdiamo l'occasione del Pnrr per sanare le piaghe del lavoro"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

La leader del PD sul tema Pnrr: "È chiaro che sono felice di essere qui nella cornice di questo convegno di giovani imprenditori e imprenditrici e di avere l'occasione anche di condividere questo appello. Dico di fare presto sull'attuazione del Pnrr, si è parlato di scalare una marcia in più e noi siamo molto d'accordo, ma anche molto preoccupati perché è un'occasione unica e irripetibile per l'italia a livello di investimenti che possano ammodernare il Paese, contribuendo a una buona impresa. Diciamo spesso di non perdere l'occasione del Pnrr per sanare le piaghe del lavoro in Italia. Il partito democratico continuerà a battersi, richiamato anche in questa sede per una legge sulla rappresentanza che spazzi via i contratti pirata, rafforzando la contrattazione collettiva. Accanto a questo lotteremo anche per un salario minimo sotto al quale non si deve scendere perché altrimenti rappresenta un problema".