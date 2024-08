Rapallo, PSM calcio, sindaco Ricci e predecessore Bagnasco: "Forti investimenti in strutture, ora la città è vetrina sportiva importante"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Il calcio a Rapallo è molto più di un semplice sport, è un simbolo di identità e orgoglio cittadino. Lo hanno ribadito con forza sia l'ex sindaco Carlo Bagnasco, sia l'attuale primo cittadino Elisabetta Ricci, nel commentare la partecipazione della PSM Rapallo al campionato di Promozione "Girone B" per il secondo anno consecutivo. Entrambi hanno voluto sottolineare l'importanza della squadra che rappresenta la città, non solo in termini sportivi, ma anche come elemento di coesione e prestigio per tutta la comunità.

"Vedere la PSM Rapallo competere ai massimi livelli del campionato di Promozione è una grande soddisfazione", ha dichiarato Carlo Bagnasco, che durante il suo mandato ha fortemente sostenuto il miglioramento delle strutture sportive cittadine. "Abbiamo lavorato duramente per offrire ai nostri atleti, e soprattutto ai giovani, impianti moderni e funzionali, degni di una città come Rapallo. Oggi possiamo dire con orgoglio che questi sforzi hanno portato a risultati concreti, che fanno onore non solo a noi, ma all'intera regione."

Parole che trovano piena condivisione in Elisabetta Ricci, attuale sindaco, che ha ribadito l'impegno della sua amministrazione nel proseguire su questa strada: "Il nostro obiettivo è quello di continuare a investire nel futuro sportivo dei giovani, perché crediamo che lo sport sia un elemento fondamentale per la crescita e lo sviluppo della nostra comunità. Le strutture sportive di Rapallo sono un fiore all'occhiello, non è stato semplice realizzarle e migliorarle, ma siamo determinati a non fermarci qui. La PSM Rapallo è il simbolo di ciò che possiamo raggiungere insieme, ed è un orgoglio vederla rappresentare la nostra città con passione e determinazione."

Con il sostegno delle istituzioni, la PSM Rapallo si appresta a vivere un'altra stagione di Promozione, con la certezza di avere alle spalle una città che crede nel valore dello sport e nella forza del lavoro di squadra. Una città che, grazie agli investimenti e all’impegno di amministratori come Bagnasco e Ricci, può guardare con ottimismo al futuro delle sue giovani generazioni.