Rapallo, la passione che vola alto: L'equitazione alla Scuderia Del Sole

Di Raffaella Palumbo





Nata nel maggio 2019 dalle "ceneri" della storica Scuderia Bianchi, la Scuderia Del Sole rappresenta oggi un faro di eccellenza nel mondo dell'equitazione, grazie alla dedizione e all’esperienza delle sue fondatrici, Daniela e Roberta Stefanizzi. Amazzoni e istruttrici con decenni di esperienza nel salto ostacoli e nel dressage, Daniela e Roberta hanno saputo trasformare una passione in un progetto di successo, nonostante le difficoltà poste dalla pandemia di COVID-19.

Sin dall'inizio, la Scuderia Del Sole, affiliata alla Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), si è distinta per l'alta qualità dell'insegnamento e l'attenzione dedicata ai suoi allievi. Con il supporto delle istruttrici di base Mirella Gnocchi e Veronica Donati, la scuola di equitazione ha continuato a crescere e a prosperare, trasformandosi in un punto di riferimento per gli appassionati di sport equestri.

Oggi, la Scuderia Del Sole ospita oltre 40 cavalli, parte dei quali destinati alle attività della scuola, e si distingue per i successi ottenuti dai suoi allievi nelle più prestigiose competizioni nazionali e internazionali. Questo risultato è frutto di un impegno costante e di una gestione attenta e professionale, coadiuvata dall’istruttore federale Angelo Bollino.

L'equitazione non è solo uno sport, ma un'opportunità unica di crescita personale e collettiva, soprattutto per i più giovani. Alla Scuderia Del Sole, l'apprendimento delle tecniche equestri va di pari passo con lo sviluppo di valori fondamentali come la disciplina, la responsabilità e il rispetto per gli animali. Ogni cavallo è curato con la massima attenzione, e il loro benessere è sempre al primo posto.

"Gestire una scuderia richiede sacrificio, energia e tempo", spiega Daniela , "ma quando c'è passione e amore per questi animali, tutto diventa spontaneo". Questo spirito di dedizione è condiviso anche da Susanna Torretta, che ha affiancato le sorelle Stefanizzi in questa grande avventura, contribuendo a fare della Scuderia Del Sole un luogo dove sport e amicizia si incontrano.

La forza della Scuderia Del Sole risiede nel suo spirito di gruppo e nella capacità di creare un ambiente positivo e stimolante per tutti i suoi membri. Qui, ogni giovane atleta può trovare un luogo dove crescere non solo come cavaliere, ma anche come individuo, imparando a collaborare e a superare le sfide quotidiane.

In un mondo sempre più frenetico e competitivo, la Scuderia Del Sole rappresenta un'oasi di serenità e di crescita, dove la passione per l'equitazione si unisce al desiderio di formare giovani talenti capaci di affrontare con coraggio e determinazione le sfide del futuro. Grazie alla visione e alla determinazione di Daniela, Roberta e del loro team, la Scuderia Del Sole continua ad evolversi e puntare in alto, portando avanti una tradizione di eccellenza e di amore per i cavalli.