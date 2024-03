Rapallo, il sindaco Bagnasco: "Lascio una città sicura dal punto di vista idraulico"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ultima Pasqua nelle vesti di primo cittadino per il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco, che emozionato parla delle iniziative del comune per le festività pasquali: "Abbiamo creato un uovo gigante in piazza del Chiosco da cui ogni bambino riceve un gioco o un uovo di Pasqua a "grandezza naturale, è una bella giornata dedicata alle famiglie. Alberghi e ristoranti sono pieni, le presenze sono numerose"

"Il 12 aprile inaugureremo il nuovo porto Carlo Riva, in tempi record dopo l'ultima mareggiata. La nostra amministrazione è stata quella in cui in assoluto sono state realizzate più opere. Non è uno slogan, ma sono cose concrete. Abbiamo fatto quella scommessa del fare, è ovvio che quando la scommessa è alta ci sono disagi. Vado via con una città sicura dal punto di vista idraulico e ha iniziato un percorso che nessuno è riuscito a fare. In bocca al lupo al prossimo sindaco che dovrà tagliare numerosi nastri"