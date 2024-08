Rapallo, il 31 agosto torna il Rapax: tante novità per l'edizione 2024 fra danza aerea, canto e musica

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Torna con la quarta edizione e tante novità la finale del Rapax, il concorso di canto e danza organizzato per il Comune di Rapallo dall’Associazione Turci Musicultura e nasce con la finalità di scoprire e valorizzare i giovani talenti sul modello dei più famosi format televisivi quali Amici, XFactor, The Voice of Italy

Sabato 31 agosto 2024, ore 20.45, presso l’area spettacoli di Villa Tigullio, all’interno del Parco Casale, a Rapallo si svolgerà la serata finale di Rapax2024

La serata sarà presentata da MELITA TONIOLO, showgirl, modella e conduttrice di programmi di punta della televisione e della radio italiana, e GIULIA ELEONORA MUSSO, attrice, comica, cantante, performer e content creator originaria di Rapallo.

Ai vincitori, infatti, verranno attribuite borse di studio e possibilità di collaborazione con importanti scuole di ballo, case discografiche ed emittenti radiofoniche.

L’evento è GRATUITO con prenotazione dei biglietti tramite l’app Eventbrite al seguente link ( https://www.eventbrite.com/e/rapax24-young-summer-contest-tickets-969249981787 ) oppure tramite WhatsApp al numero 379 1284274.

Si precisa che all’atto di prenotazione il sistema attribuirà un posto numerato ma la scelta del posto a sedere nel corso della serata sarà libera.

I concorrenti, dopo aver superato le selezioni dei mesi scorsi, si sfideranno in diverse categorie: cantautori, cantanti interpreti, danza a terra e danza aerea. A giudicare le esibizioni vi saranno importanti esperti del settore.

In particolare, per la danza a terra e danza aerea:

- MARCELLO SACCHETTA, ballerino, coreografo, conduttore. È diplomato al Teatro dell’Opera di Roma. Ha danzato al fianco di stelle internazionali come Justin Bieber, Mika e David Guetta. Ha partecipato a programmi iconici come X Factor, Amici, Festival di Sanremo e MTV Music Awards. Dal 2015 al 2020, ha condotto il daytime di Amici di Maria De Filippi, mentre dal 2022 è il coreografo di “Nudi per la Vita” in onda su Rai 2.

- SERENA MARCHESE, inizia gli studi di danza giovanissima e a 13 anni viene ammessa alla Scuola di Danza del Teatro dell’Opera di Roma. Dopo varie esperienze in programmi TV e spettacoli, nel 2021 arriva in semifinale ad “Amici di Maria De Filippi” e si unisce al Balletto di Roma. Nel 2023 diventa freelance, danzando in eventi prestigiosi come i concerti di Andrea Bocelli e gli show di Dolce & Gabbana. A luglio 2024, partecipa alla Cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi.

- STAFANIA VASSALLO, fondatrice e direttrice di Ginnasticare a Genova. Con un background in ginnastica artistica e studi di danza classica, moderna e contemporanea, ha ottenuto il quarto grado in danza classica dalla Royal Ballet School di Londra. Specializzata in discipline aeree, ha vinto numerosi concorsi ed esibizioni. Laureata in Scienze Motorie e con una magistrale in Scienze e Tecniche dell’attività sportiva, continua a promuovere l’arte del movimento.

Per la categoria cantautori ed interpreti:

- ZIBBA, cantautore italiano, ha vinto il Premio della Critica al Festival di Sanremo 2014 con la canzone “Senza di te”. Ha vinto la Targa Tenco e il Premio Bindi. Ha collaborato con artisti come Eugenio Finardi, Cristiano De Andrè, Patty Pravo, Jovanotti e Tiziano Ferro. È anche produttore artistico e dal 2017 è direttore artistico del Premio Bindi. Ha pubblicato una raccolta di dialoghi surreali e biografie di artisti per grandi case editrici.

- RUSTY, alias Maurizio Rugginenti, è presidente di Rusty Records. La sua casa discografica è un punto di riferimento per giovani cantautori, con ben 6 partecipazioni al Festival di Sanremo e 3 podi conquistati: 1° posto per Antonio Maggio nel 2013, 2° posto per Chiara Dello Iacovo nel 2016 e 2° posto per Tecla nel 2020. Nel 2019 ha lanciato il festival Fatti Sentire, dedicato agli artisti emergenti, con la serata finale trasmessa in Rai.

- BENEDETTA CARETTA, ospite d’onore della serata, a 13 anni vince il talent "Io Canto" su Canale 5, ottenendo una borsa di studio per studiare alla New York Film Academy. Diplomata in canto jazz e laureata al conservatorio, ha duettato con artisti come Michael Bublé e Raffaella Carrà. Con 1.2 milioni di follower su Instagram e un milione di iscritti su YouTube, è un’artista seguita in tutto il mondo. Nel 2023 e 2024 torna su Canale 5 come capo squadra per "Io Canto Generation" e "Io Canto Family".