Rapallo, al via il Forum di Telenord su trasporti e logistica con focus su AI e transizione energetica

Ha preso il via oggi all’Hotel Excelsior Palace di Rapallo la terza edizione dello Shipping, Transport & Logistic Forum, appuntamento organizzato da Telenord con il Propeller club di Genova che riunisce esponenti del mondo istituzionale, accademico e industriale per affrontare le trasformazioni in atto nel settore dei trasporti e della logistica. Intelligenza artificiale, digitalizzazione e transizione energetica sono i temi centrali della due giorni, con un focus sulle strategie per migliorare competitività ed efficienza.

Apertura dei lavori – Massimiliano Monti, editore di Telenord, ha inaugurato i lavori sottolineando il valore della collaborazione tra pubblico, privato e ricerca per affrontare le sfide del futuro. “Questo Forum vuole essere una piattaforma per costruire soluzioni concrete”, ha dichiarato.

Innovazione e competitività – Giorgia Boi, presidente del Propeller Club Port of Genoa, ha ricordato l’importanza del legame tra intelligenza artificiale e fattore umano nel settore della logistica, mentre Francesco Maresca, assessore al Porto e Mare del Comune di Genova, ha posto l’accento sulla necessità di accelerare la riforma dei porti per migliorare l’efficienza del sistema e la competitività con i principali scali europei e africani.

Sostegno regionale – Alessia Piana, assessore allo Sviluppo Economico della Regione Liguria, ha evidenziato l’impegno della Regione nel sostenere la transizione delle imprese verso modelli più innovativi, con particolare attenzione alla portualità e alla logistica.

Intelligenza artificiale e trasporti – Luca Oneto, professore dell’Università di Genova, ha analizzato il ruolo dell’AI nell’ottimizzazione dei flussi di merci e delle operazioni portuali, sottolineando l’importanza di formare nuove figure professionali per affrontare l’evoluzione tecnologica del settore.

Transizione energetica – Giuseppe Ricci, Chief Operating Officer di ENI, ha affrontato il tema della sostenibilità nei trasporti, illustrando le sfide legate all’adozione di carburanti alternativi e alle difficoltà di mantenere la competitività a livello globale.

Portualità e digitalizzazione – Il primo panel ha approfondito le opportunità offerte dalla digitalizzazione nei porti, con interventi di Roberto Ferrari (PSA Italy), Fulvio Carlini (Fonasba) e Federica Montaresi (Assoporti), che hanno analizzato l’uso di tecnologie predittive per ottimizzare la gestione dei traffici.

Cybersecurity e AI – Paolo Cornetto, CEO di FHP, ha evidenziato l’urgenza di investire in sicurezza informatica e innovazione, affrontando le criticità legate alla frammentazione del mercato portuale.

Sostenibilità e digitalizzazione – Alessandro Pitto, presidente di Fedespedi, ha annunciato due progetti chiave: uno in collaborazione con l’Università LIUC per sviluppare KPI di sostenibilità ambientale e un secondo per supportare le imprese in vista del bando PNRR sulla digitalizzazione.

Aspetti normativi – Un altro tema centrale del Forum è stato l’adeguamento normativo alle nuove sfide tecnologiche, con gli interventi di Enrico Molisani (Wegal) e Alessandro Renna (4CAi), che hanno illustrato le evoluzioni legali e finanziarie necessarie per il settore.

L’intervento di Rixi – Il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi, ha posto l’attenzione sull’importanza dell’AI per migliorare l’efficienza della logistica, annunciando investimenti da 50 miliardi di euro per la digitalizzazione, 70 miliardi per la transizione ecologica e 30 miliardi per il potenziamento delle infrastrutture di trasporto. “Abbiamo bisogno di un piano nazionale che garantisca uno sviluppo industriale uniforme”, ha dichiarato, sottolineando la necessità di un coordinamento strategico per gli investimenti nei porti italiani.

Prossimi appuntamenti – Nel pomeriggio il Forum proseguirà con un approfondimento sull’innovazione nel trasporto terrestre e ferroviario. Alle 16:30, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, interverrà in videocollegamento per discutere delle politiche di transizione energetica e innovazione tecnologica nel settore.

