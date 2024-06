Rapallo, al Circolo Tennis e Golf la terza tappa del torneo Oman Golf Trophy

L’Oman Golf Trophy sceglie ancora la Liguria: al Circolo Golfe Tennis di Rapallo la terza tappa del torneo internazionale

Domenica 2 giugno è in programma la gara del prestigioso Trofeo che si disputa in Italia, Austria, Francia, Germania, Giappone, India, Sud Africa con “Gran Final” in Oman

L’iniziativa sportiva è promossa dai Ministero degli Affari Esteri omanita, in collaborazione con il Ministero della Cultura, dello Sport e della Gioventù e l’Oman Golf Association e punta anche a far conoscere le grandi opportunità economiche e turistiche dell’Oman

L’Oman Golf Trophy sceglie ancora la Liguria e torna al Circolo di Golf e Tennis di Rapallo che il 2 Giugno ospiterà la terza tappa del circuito internazionale promosso dal Ministero degli Affari Esteri del Sultanato dell’Oman, in collaborazione con il Ministero della Cultura, dello Sport e della Gioventù omaniti e con l’Oman Golf Association.

L’Oman ha scelto dunque ancora il golf come Ambassador per promuovere il turismo nel Paese arabo e favorire attraverso lo sport il dialogo tra le imprese italiane e il mercato omanita, eleggendo per la seconda edizione consecutiva la Liguria e il Circolo di Golf e Tennis di Rapallo come mete di prestigio per gli appassionati del golf.

Sulle 18 buche del Circolo con vista sul Golfo del Tigullio sono in palio due pass per partecipare al “Grand Final” in programma dal 8 al 12 dicembre 2024 a Muscat, per una sfida tra golfisti italiani, austriaci, francesi, giapponesi, indiani, sudafricani e omaniti.

Sul green di Rapallo sarà presente anche il Console Onorario del Sultanato dell’Oman in Italia, Francisco Palau Grieg, che premierà i vincitori.

Il Circolo del Golf di Rapallo è una eccellenza nota agli sportivi di tutto il mondo. Inaugurato nel 1931, vanta oltre novanta anni di storia e una location unica, a due passi da Portofino e Santa Margherita Ligure, che rendono il percorso una meta molto apprezzata dai golfisti italiani e stranieri.

“Siamo felici e onorati per essere stati scelti ancora una volta come sede di questa prestigiosa manifestazione sportiva e ringraziamo l’Oman Golf Association per aver confermato il riconoscimento internazionale sulla qualità del nostro campo di gara – ha dichiarato Fabrizio Pagliettini, Direttore del Circolo Golf e Tennis di Rapallo – Sono certo che i partecipanti si affronteranno in una gara avvincente e di alto valore tecnico, viste le caratteristiche delle nostre 18 buche”.

La stagione italiana dell’Oman Golf Trophy si concluderà il 6 ottobre con la quarta tappa del circuito in programma al Circolo del Golf di Roma Acquasanta.

“L’Oman Golf Trophy è un’occasione importante per rafforzare le relazioni tra i nostri Paesi attraverso lo sport – ha dichiarato l’Ambasciatore dell’Oman in Italia, Sua Altezza Sayyid Nazar Al Julanda Majid Alsaid – “Per questo sono lieto che il Torneo italiano acquisisca una dimensione internazionale per numero di Paesi e sportivi partecipanti”.

Il Sultanato dell’Oman è uno dei Paesi più stabili e aperti dell’area mediorientale, caratterizzato da forte crescita economica: secondo le stime del Fondo monetario

internazionale il Pil 2024 salirà al 5,2% anche grazie al contributo del settore non-oil. Costituisce perciò un mercato molto attrattivo per le imprese italiane, in particolare per gli investitori interessati a far crescere il settore turistico omanita e le infrastrutture.

L’Oman Golf Trophy è dunque un ponte lanciato per favorire attraverso lo sport il dialogo tra imprese italiane e mercato omanita, con l’obiettivo di sostenere anche le politiche di Incoming turistico che puntano entro il 2040 a raggiungere 11 milioni di presenze e fare dell’Oman la località Top of mind di chi intende viaggiare ad altissimo livello.